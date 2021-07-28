Почти пошла на дно: в Николаевской области ребенка из воды спас односельчанин

Почти пошла на дно: в Николаевской области ребенка из воды спас односельчанин

Мужчина услышал крики и прыгнул в воду на помощь.

В Николаевской области дети купались в оросительном канале. Когда открылся шлюз, все бросились на берег. А 13-летнюю девочку начало относить течением прямо на шлюзы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 июля.

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Дети пытались ей бросать полотенца, чтобы вытянуть. Но бесполезно. Детский крик услышал наблюдатель канала и прыгнул в воду. На тот момент ребенок уже выбился из сил грести против течения и почти ушел на дно.

Мужчина подхватил девочку и вытолкнул ее из канала против течения к месту, где можно выбраться. За спасение ребенка его уже наградили чрезвычайники.

"Меня отнесло на 50 метров от того места, где была. И тогда я уже не могла. Я пыталась грести, очень трудно было", — сказала Екатерина, спасенная девушка.

"Она доплывала до середины и ее начало тянуть течением. Я попытался ее потянуть, меня тоже начало относить течением", — добавил Константин, брат Екатерины.

"Я ее взял так за голову, потом за плечо, за ногу. И она так передо мной, и я начал на пальцах, нащупал дно. Начал потихоньку тянуть, минут 20, пока я ее дотянул сюда", — поделился Виктор Радченко, мужчина, который спас ребенка.

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Напомним, в Николаевской области спасатели достали из оросительного канала тело мужчины.

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