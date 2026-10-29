В Конотопе разгорелся громкий скандал

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В Конотопе разразился громкий скандал вокруг действий городских властей на фоне масштабного энергетического кризиса. Жительница Конотопа сообщила, что мэр Артем Семенихин вызвал на нее полицию только из-за ее комментария под публикацией.

Пять суток, пока город оставался полностью обесточенным, мэр, по словам конотопцев, игнорировал обращения граждан.

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Об этом сообщают местные каналы, а также ситуация разворачивается в социальных сетях.

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Скандал в Конотопе: мэр вызвал полицию на женщину за гневный комментарий

Мэр Конотопа вызвал полицию на женщину, которая написала гневный комментарий под его публикацией в Facebook.

Женщина написала комментарий, содержание которого было таким, что как только мэр выйдет к людям, его «порвут как собака грелку». После этого к женщине приехала полиция.

Позже женщина сообщила, что написала мэру извинения в личные сообщения. Она добавила, что хотела, чтобы Семенихин вышел к людям на очное общение, а не на «фейсбучное», ведь многих конотопцев он заблокировал из-за обидных комментариев относительно своей деятельности.

«Многие люди заблокированы, и мы не можем видеть вас и напрямую задавать вам вопросы. Поэтому я всего лишь попросила вас, будьте так любезны! Нигде я вам не угрожала, поэтому вызвать полицию было бесполезно. Я думаю, полиции это тоже ясно».

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Люди возмущены подготовкой города и работой мэра

Местные жители потребовали в соцсетях, чтобы мэра Артема Семенихина отстранили от ВО «Свобода», а в городе сделали военную администрацию.

Жители Конотопа обвиняют мэра в провале подготовки к зиме. Поскольку в городе более 5 дней нет света и есть проблемы с водой и транспортом. Открытых пунктов несокрушимости не хватает для минимального удовлетворения потребностей жителей города.

Для критической инфраструктуры в городе не хватает генераторов. Люди также жалуются на то, что мэр игнорирует обращения людей, а деньги в этом году тратились на брусчатку, бордюры и декоративные деревья вместо усиления энергостойкости и установки укрытий.

Местный канал «35 квартал Конотоп» опубликовал видео, как работники и руководство транспортного управления перепродают коммунальное топливо. Полиция и генпрокуратура на видео не отреагировали.

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Также людей возмутило поведение мэра в эфире телевидения, где он сделал такое заявление:

«Да, все хорошо. Есть некоторые люди, которые не готовы — пенсионеры, еще кто-то. На улице холодно и продукты первой надобности не испортятся. Я задаю некоторым вопрос: „Где ваши дети?“ „А у меня там за границей сын, дочь за границей“. Я говорю: „Дай Бог им здоровья, так что они вам не могут из-за границы прислать повербанк, чтобы у вас холодильник работал?“», — сказал мэр Конотопа.

«Ну есть у вас же есть дети — пусть помогут. Все должны сейчас помогать, а не ждать, когда мэр приедет вам в розетку света даст. Будто у мэра здесь выключатель есть или полный карман света, электроэнергии. Ну, такое, знаете», — добавил Семенихин.

Что говорит сам мэр Конотопа

«Я был непосредственно на объектах, подвергшихся вражескому удару — они фактически полностью разрушены и не подлежат восстановлению вообще. Потому ситуация с электроэнергией у нас критическая. Иногда удается ночью подключить больницу, иногда получается еще немного водоканал. Все. Остальная часть города без света», — рассказал Семенихин в интервью «Апострофу».

Также он добавил, что город нуждается в топливе для работы генераторов.

«У нас потребность — 400 тонн топлива на ближайшее время. У нас кончается дизель, и буквально уже завтра мы можем остаться без топлива. И тут сразу возник вопрос работы наших пунктов несокрушимости, которые работают и потребляют большой объем топлива каждый день. Я уже молчу о нашем транспорте. Большой вопрос и по заправке генераторов в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение», — добавил Семенихин.

Мэр призвал горожан самостоятельно заботиться об энергоавтономности, подчеркнув, что во время полномасштабной войны речь идет о выживании, а не о комфорте.

Есть ли свет в Конотопе

На пятые сутки блекаута в городе стало известно, что правительство отправит топливо в Конотоп, а бригады «Укрэнерго» начнут скорейшее восстановление.

По состоянию на 29 октября, в Конотопе работают над восстановлением электроснабжения. Об этом пишут в «Сумыоблэнерго».

«Уважаемые жители Конотопа и Конотопского района! Во время ремонтно-восстановительных работ возможны повторные отключения электроэнергии, в частности, у потребителей, которым электроснабжение уже возобновлено».

Утром в «Укрэнерго» сообщили, что свет к конотопцам вернулся.

«Все потребители в Конотопе снова со светом. Пока электроэнергия подается поочередно. Порядок и очередность его подачи регулируют энергетики».

Киев тоже может остаться без света на несколько дней как Конотоп

Напомним, Киев и другие украинские города рискуют столкнуться с длительными отключениями электроэнергии на несколько суток по конотопскому сценарию, который после российского удара на пять дней остался без света.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Нагорняк. По его словам, последствия новых атак зависят от защищенности критических объектов, а ситуация в населенных пунктах существенно отличается в зависимости от наличия защитных сооружений для энергетического оборудования.

В Чернигове ситуация должна быть лучше, поскольку после предыдущих долгих отключений «Укрэнерго» и подрядчики быстро построили защитные сооружения для местных трансформаторов тока и реле.

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