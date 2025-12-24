Почти стопроцентный результат: военный эксперт оценил работу истребителей F-16

Истребитель F-16 / © Associated Press

Западные истребители стали ключевым элементом защиты украинского неба от крылатых ракет, но Украина активно работает над тем, чтобы иметь возможность наносить ответные удары собственным оружием.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире «Украинского радио».

Феноменальная точность F-16

Комментируя отражение атаки в ночь на 23 декабря, генерал отметил решающую роль авиации. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, именно пилоты F-16 перехватили почти все крылатые ракеты врага: сбили 34 из 35 целей .

«Мы видим, насколько эффективно F-16 отработали… Истребители – это составляющая системы ПВО по крылатым ракетам, и она наиболее эффективна: скорость по цели, бортовое оружие применяется», – объяснил Романенко.

В то же время, он отметил, что для стабильного результата Украине нужно решить вопрос с поставкой ракет класса «воздух-воздух» и подготовкой большего количества пилотов.

«Толстый Нептун» и «Фламинго»

Генерал также вскрыл детали развития отечественной ракетной программы. По его словам, у Украины уже есть наработки, позволяющие доставать врага на больших расстояниях.

Эволюция ракеты "Нептун" прошла три этапа модернизации:

Базовая версия «берег-корабль» (утопившая крейсер «Москва»). "Длинный Нептун" (для ударов по наземным целям). Толстый Нептун — новейшая модификация с дальностью доведения до 1000 км .

Еще более амбициозным проектом является ракета "Фламинго" .

«Ракета “Фламинго“ имеет дальность 3000 км … Россияне боятся этой ракеты. Поэтому нам нужно работать на опережение», – отметил генерал.

Он добавил, что сейчас производители работают над системами наведения, которые позволят этой ракете преодолевать враждебную ПРО и точно поражать цели.

Собственное ПВО

Романенко напомнил, что при СССР в Украине не было полного цикла производства средств ПВО — базы остались в РФ. Однако сейчас отечественные предприятия активно работают над созданием собственных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего и среднего действия, а в перспективе и систем, способных сбивать баллистику.

Напомним, Украина пока не может производить самостоятельно или совместно с европейцами ракеты в иностранные системы ПВО. Но Европа придержала поставки ракет ПВО после того, как Россия начала запугивать европейских партнеров дронами.