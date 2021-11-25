Почти сутки не выходила на связь: под Харьковом мужчина в собственной квартире обнаружил тело дочери

Почти сутки не выходила на связь: под Харьковом мужчина в собственной квартире обнаружил тело дочери

Женщина скончалась после избиения.

В Харьковской области в собственной квартире обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Мертвой свою дочь обнаружил ее отец, обеспокоившийся, что она долго не отвечает на его звонки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 24 ноября, в полицию поступило сообщение от 71-летнего жителя города Первомайского, который заявил о том, что дочь почти сутки не выходила на связь. Когда пенсионер пришел к ней домой, то обнаружил женщину мертвой в постели.

В тот же день правоохранители установили личность, подозреваемую в убийстве женщины. Ею оказался 33-летний сожитель убитой. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Злоумышленник дал правдивые показания и объяснил, что 22 ноября между ним и его 41-летней сожительницей возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина избил женщину кулаками. Через некоторое время он обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни и сбежала из ее квартиры", – рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Донецкой области 16-летний и 18-летний ребята жестоко убили своего 44-летнего знакомого. Также подростки расправились с 52-летним мужчиной, который стал случайным свидетелем. За это им грозит пожизненное лишение свободы.

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