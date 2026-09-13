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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почти сутки РФ атаковала Ровенщину: все, что известно о последствиях атаки (фото)

Российские войска почти сутки непрерывно терроризировали Ровенскую область ударными БпЛА — область пережила одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Ровенщине

Удар по Ровенщине / © Поліція Рівненської області

Почти сутки со вчерашнего вечера российские войска терроризировали Ровенскую область ударными БпЛА.

Все, что известно о деталях атаки и ее последствиях, собрал ТСН.ua.

«Почти сутки российские войска терроризировали область ударными БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Враг наносил удары по разным объектам инфраструктуры. Также работали силы ПВО», — рассказали в полиции Ровенской области.

Полицейские обследовали территорию, помогали документировать последствия атак и эвакуировали женщин с детьми от эпицентра событий в безопасные места.

Специалисты взрывотехнической службы совместно с сотрудниками СБУ продолжают работать на местах ударов и обнаружения обломков вражеских БПЛА.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Вчера вечером, 12 сентября, российский дрон попал в объект энергетики в городе Дубно Ровенской области. В результате атаки возник пожар. После этого в городе и большей части района исчез свет

По информации источников ТСН. ua, энергетики работают, чтобы уладить повреждения, однако пока объект выведен из строя. Блэкаута удалось избежать благодаря другим направлениям питания.

В субботу, 12 сентября, энергетики Ровнооблэнерго в 23:30 вернули свет всем потребителям Дубенского района, но в воскресенье, 13 сентября, временно обесточили часть сети, чтобы провести необходимые ремонтные работы.

Под атакой российских дронов в течение суток были также Ровно, Сарны, Здолбунов. В частности, из-за атаки РФ разрушено одно из предприятий в Сарненском районе Ровенской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Напомним, вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенщины. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света.

Также вчера днем в Корце на Ровенщине, у трассы Киев-Чоп российский дрон «Герань» попал в АЗС.

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