- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 681
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти сутки РФ атаковала Ровенщину: все, что известно о последствиях атаки (фото)
Российские войска почти сутки непрерывно терроризировали Ровенскую область ударными БпЛА — область пережила одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны.
Почти сутки со вчерашнего вечера российские войска терроризировали Ровенскую область ударными БпЛА.
Все, что известно о деталях атаки и ее последствиях, собрал ТСН.ua.
«Почти сутки российские войска терроризировали область ударными БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Враг наносил удары по разным объектам инфраструктуры. Также работали силы ПВО», — рассказали в полиции Ровенской области.
Полицейские обследовали территорию, помогали документировать последствия атак и эвакуировали женщин с детьми от эпицентра событий в безопасные места.
Специалисты взрывотехнической службы совместно с сотрудниками СБУ продолжают работать на местах ударов и обнаружения обломков вражеских БПЛА.
Вчера вечером, 12 сентября, российский дрон попал в объект энергетики в городе Дубно Ровенской области. В результате атаки возник пожар. После этого в городе и большей части района исчез свет
По информации источников ТСН. ua, энергетики работают, чтобы уладить повреждения, однако пока объект выведен из строя. Блэкаута удалось избежать благодаря другим направлениям питания.
В субботу, 12 сентября, энергетики Ровнооблэнерго в 23:30 вернули свет всем потребителям Дубенского района, но в воскресенье, 13 сентября, временно обесточили часть сети, чтобы провести необходимые ремонтные работы.
Под атакой российских дронов в течение суток были также Ровно, Сарны, Здолбунов. В частности, из-за атаки РФ разрушено одно из предприятий в Сарненском районе Ровенской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенщины. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением: часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света.
Также вчера днем в Корце на Ровенщине, у трассы Киев-Чоп российский дрон «Герань» попал в АЗС.