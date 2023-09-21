Почти треть Украины опасна из-за мин: министр озвучил вред для окружающей среды от войны

Общий ущерб для окружающей среды, причиненный войной в Украине, оценивается суммой более 57 миллиардов долларов.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец ошеломил суммой экологического ущерба, нанесенного войной, и объемом территории, которую нужно обследовать и при необходимости разминировать.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Вред окружающей среде на сегодняшний день уже превышает 57 миллиардов долларов, это более 2 триллионов гривен... Это не окончательные цифры, поскольку продолжаются подсчеты убытков. Каждый взрыв ракеты, каждая порча нашей земли – все это формируется как частный случай преступлений против окружающей среды", — подчеркнул министр.

По его словам, в министерстве пытаются максимально зафиксировать такие ситуации, чтобы в дальнейшем выставить счет оккупантам.

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Руслан Стрелец также озвучил информацию от Министерства экономики, которое больше всего занимается вопросом разминирования.

"174 тысячи квадратных километров, а это 28% страны — это территория, которая требует обследования или потенциально разминирования... 20% наших национальных природных парков заминированы, огромные территории леса заминированы", — сообщил он.

По его словам, мины угрожают окружающей среде из-за взрывов, которые вызывают выбросы в атмосферу, а также загрязняют почвы и наносят ущерб биоразнообразию из-за гибели животных, которые, бывает, взрываются на боеприпасах.

"Очень трудно будет потом эту территорию вернуть в первоначальное состояние", — подчеркнул глава министерства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине заминированы огромные территории, сравнимые по площади с Уругваем.

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