Почти три года находилась в закрытом лагере: из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми

Почти три года находилась в закрытом лагере: из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми

Еще 10 женщин и 23 ребенка из лагеря Аль-Холл ждут возвращения в ближайшие дни.

В Киев из Сирии вернули украинку с четырьмя детьми, которая почти три года находилась в закрытом лагере типа "Родж". Сама она родом из Крыма.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщает "Суспільне".

"Сегодня мы поборолись за еще одну семью. Это уже четвертый подобный рейс. Мы планировали вытащить всех наших граждан, которые остались в лагерях, но к сожалению лагерь аль-Холл находится на карантине. Вскоре мы планируем доставить их в Украину", — рассказал заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

После прилета женщина поблагодарила за возвращение и рассказала, что чувствует себя хорошо. В Украине им должны помочь найти жилье, оформить документы, устроить детей на учебу и найти их матери работу.

По данным Министерства обороны, теперь из лагеря "Родж" эвакуированы уже все украинцы.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр о пребывании украинок с детьми в двух закрытых лагерях — Аль-Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии — стало известно в 2017 году.

"Сегодня проведена 4-я такая операция, которая состоялась при помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль-Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине ", — сообщила она на странице в Facebook.

Напомним

Первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов "ИГИЛ", "Исламского государства". Их удалось освободить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продолжалась с осени 2019 года. Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко помогал разыскать украинок в сирийских фильтрационных лагерях. Невероятную историю возвращения домой, которая несколько раз могла закончиться трагедией — читайте в нашем материале.

Украинские семьи исламских боевиков вернули на Родину из сирийских лагерей

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