Почти у всех пожилых людей, которые умерли от COVID-19, не было прививки: в Минздраве объяснили важность вакцинации

Сейчас в Украине менее 20% пожилых украинцев, прошедших полный курс вакцинации.
Большинство пожилых людей (98.3%), умерших от последствий коронавируса были невакцинированными, а 97% госпитализированных с COVID-19 — не имеют полного курса вакцинации.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
По данным главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на сегодня лишь 20% украинцев, старше 60 лет, вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%.
Вакцинация детей от COVID-19: кого, когда и чем
"Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное — желание украинцев защититься от опасного вируса", — отметил Игорь Кузин.
Отмечается, что люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.
По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.
Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.
Ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.
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