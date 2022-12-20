Почти в половине областей Украины ввели аварийные отключения света — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с отключениями электроэнергии в разных регионах страны.

Из-за существенных повреждений электросети Украины в 11 областях Украины введены аварийные отключения света.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций", — сообщил Шмыгаль.

Однако из-за существенных повреждений в украинской энергосети сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Для поддержки сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства", – рассказал премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль предупредил, что нужно готовиться к новым атакам по энергосистеме со стороны России, ведь ее цель – чтобы новогодние праздники украинцы провели без света.

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