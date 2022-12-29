Почти в тысяче километров от России: вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье (фото)

Во время масштабной воздушной тревоги в четверг, 29 декабря, российская ракета попала в жилой дом в деревне в Прикарпатье.

Фото попадания показал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается", — говорится в сообщении представителя ОП.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Кириленко о потерпевших не сообщает.

В свою очередь, руководительница Прикарпатья Светлана Онищук сообщила, что ракета упала в дом в Тлумацкой территориальной общине. На момент попадания там людей не было. Никто не пострадал.

Напомним, утром 29 декабря в Украине была воздушная тревога . По состоянию на 08:02 красными стали области и Киев. К слову, сначала "тревогу" объявили в 05:31 – она охватила часть областей на юге и востоке. После 8 часов она распространилась на западные регионы.

Оккупанты атаковали 29 декабря один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар. Ее удалось локализовать.

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