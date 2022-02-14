Почти весна: какая погода будет в Одесской области в ближайшие дни

Почти весна: какая погода будет в Одесской области в ближайшие дни

Солнечная погода напомнит одесситам о скором приближении весны.

С начала недели в Одессе и области синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. Ночью еще будут держаться минусовые температуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, 14-15 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 2-7°С тепла.

16 февраля будет преимущественно без осадков. 17 февраля – небольшой дождь. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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