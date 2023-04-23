Почти во всех областях будет дождь, температура — до +19°: прогноз погоды на 24 апреля

Будет облачно с прояснениями.

В понедельник, 24 апреля, в Украине местами дождь. Температура воздуха будет теплой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем на Левобережье, Крыму и Карпатском регионе — кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха на территории Украины будет от +3 до +8°. Днем столбики термометров поднимутся до 14-19° тепла. В Карпатах ночью обещают около 0°, а днем – +6-11°.

Погода в Украине 24 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В понедельник, 24 апреля, в регионе обещают облачность с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем будет дождь. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха будет 3-8 градусов тепла, а днем поднимется до +14-19 градусов. В Киеве показатели будут меньше: ночью +6-8°, а днем — +16-18°.

Напомним, народная синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что в среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух, только в восточной части останется теплая погода, пройдут дожди. В конце следующей недели теплая погода возобновится.

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