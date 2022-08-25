Почти во всех оккупированных населенных пунктах Запорожской области люди остались без воды и света

Российские захватчики лишают жителей временно оккупированных регионов каких-либо коммуникаций.
В четверг, 25 августа, россияне почти во всех захваченных населённых пунктах Запорожской области отключили электроэнергию. Впрочем, жители городов и деревень остались не только без света, но и без водоснабжения.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в оккупации почти заблокирована связь. Кроме того, уже месяц люди живут без газа.
"Рашисты относятся к жителям временно оккупированных территорий как животным. Иначе как геноцид украинского народа это назвать нельзя", — подчеркнул мэр оккупированного города.
Как сообщалось, в Мелитополе оккупанты делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей. Кроме того, несколько работников женской колонии перешли на сторону оккупантов и получили российские паспорта.
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