Почти все ТЭС повреждены: эксперт предупредил о нелестной ситуации со светом

Отключение света. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация активно обстреливает в Украине тепловые электростанции, а их защита отсутствует.

Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечер.LIVE .

По его словам, на ТЭС Украина вряд ли можем рассчитывать, поскольку почти все они поражены. Кроме того, говорит эксперт, физически защита всех теплоэлектростанций невозможна из-за больших масштабов объектов:

Реклама

"Осенне-зимний период Украина будет проходить с минимальными мощностями ТЭС. Основой энергетики остаются 9 атомных блоков, около 2,5 ГВт импорта и децентрализованная генерация. Большинство ТЭС повреждены, а срочно доставить дополнительные средства защиты невозможно", - рассказал он о ситуации.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев подчеркнул, что отключения света в Украине учащаются. По его словам, из-за массированных российских ударов по энергосистеме в ближайшие недели, вероятно, продолжат действовать графики почасовых отключений объемом до трех очередей в 12 регионах, не считая западных областей.