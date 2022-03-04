"Почти вся армия России брошена против нашего народа" — Зеленский

"Почти вся армия России брошена против нашего народа" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия.

Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь! Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Уничтожают жилые кварталы", — сказал Зеленский.