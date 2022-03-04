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"Почти вся армия России брошена против нашего народа" — Зеленский

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"Почти вся армия России брошена против нашего народа" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия.

Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь! Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Уничтожают жилые кварталы", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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