Почти вся Украина покраснела из-за полетов дронов: где летают

В следующий раз, когда вам захочется съесть что-нибудь сладкое, возьмите абрикос. Этот фрукт очень сочный и сладкий от природы, но он не только радует наши вкусовые рецепторы. Абрикосы предлагают витамины и минералы, необходимые нашему организму.