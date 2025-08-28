ТСН в социальных сетях

Украина
228
1 мин

Почти вся Украина покраснела из-за полетов дронов: где летают

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

...асильков.

В ночь на 28 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

1. БпЛА из Киевщины на Житомирщину.

2. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

4. БпЛА в Житомирской области курсом на запад.

5. БпЛА в Полтавской области курсом на запад.

6. БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.

7. БпЛА из Хмельницкой области на Тернопольщину.

8. БпЛА в Винницкой области в северо-западном направлении.

