Почти вся Украина покраснела из-за полетов дронов: где летают
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 28 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
1. БпЛА из Киевщины на Житомирщину.
2. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
3. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
4. БпЛА в Житомирской области курсом на запад.
5. БпЛА в Полтавской области курсом на запад.
6. БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.
7. БпЛА из Хмельницкой области на Тернопольщину.
8. БпЛА в Винницкой области в северо-западном направлении.