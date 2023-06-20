Почти всю Украину охватила воздушная тревога

Сразу после полуночи враг атаковал Украину из разных типов оружия.

Воздушная тревога охватила все области Украины, кроме западных.

Об этом говорит карта воздушной тревоги.

Воздушные Силы ВСУ и многочисленные мониторинговые каналы предупреждают о ракетной опасности, атаке вражескими беспилотниками и, в случае с Запорожьем, с С-300.

Позже отбой воздушной тревоги раздался для Харьковской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.