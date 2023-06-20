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Почти всю Украину охватила воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1471
Время на прочтение
1 мин
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Почти всю Украину охватила воздушная тревога

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Сразу после полуночи враг атаковал Украину из разных типов оружия.

Воздушная тревога охватила все области Украины, кроме западных.

Об этом говорит карта воздушной тревоги.

Воздушные Силы ВСУ и многочисленные мониторинговые каналы предупреждают о ракетной опасности, атаке вражескими беспилотниками и, в случае с Запорожьем, с С-300.

Позже отбой воздушной тревоги раздался для Харьковской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
1471
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