Почти всю Украину охватила воздушная тревога: донимают вражеские беспилотники

Началась тревожная для украинцев ночь.
Почти на всей территории Украины, за исключением нескольких западных областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников по территории Украины:
- БпЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины.
- Группа "шахедов" в Полтавской области — северо-западным курсом.
- "Шахеды" в Херсонской области — в направлении Николаевщины.
- 2 группы "шахедов" в Николаевской области — курсом на Кировоградщину.
- "Шахеды" в Винницкой области — в направлении Хмельнитчины.
- Несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе.
- БпЛА из Черного моря в направлении Южного.
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