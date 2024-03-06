Почти всю Украину охватила воздушная тревога: донимают вражеские беспилотники

Почти на всей территории Украины, за исключением нескольких западных областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников по территории Украины:

БпЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины.

Группа "шахедов" в Полтавской области — северо-западным курсом.

"Шахеды" в Херсонской области — в направлении Николаевщины.

2 группы "шахедов" в Николаевской области — курсом на Кировоградщину.

"Шахеды" в Винницкой области — в направлении Хмельнитчины.

Несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе.

БпЛА из Черного моря в направлении Южного.

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