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Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы

Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы

Не оставляйте укрытие до отбоя / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 11 августа 2024 года в Украине была объявлена воздушная тревога из-за засилья и движения вражеских дронов.

В частности, звуки взрывов в результате работы ПВО прозвучали:

  • Белая Церковь, Хмельнитчина;

  • Черкассы/р-н;

  • Сумщина;

  • Полтава, Кривой Рог/р-н.

Находитесь в укрытиях до отбоя. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Мониторинговые каналы сообщают об уменьшении количества вражеских дронов. В настоящее время их около 19.

Напомним, что ранее в Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы.

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