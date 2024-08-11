Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 11 августа 2024 года в Украине была объявлена воздушная тревога из-за засилья и движения вражеских дронов.

В частности, звуки взрывов в результате работы ПВО прозвучали:

Белая Церковь, Хмельнитчина;

Черкассы/р-н;

Сумщина;

Полтава, Кривой Рог/р-н.

Находитесь в укрытиях до отбоя. Позаботьтесь о собственной безопасности.

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Мониторинговые каналы сообщают об уменьшении количества вражеских дронов. В настоящее время их около 19.

Напомним, что ранее в Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы.