Почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 11 августа 2024 года в Украине была объявлена воздушная тревога из-за засилья и движения вражеских дронов.
В частности, звуки взрывов в результате работы ПВО прозвучали:
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Белая Церковь, Хмельнитчина;
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Черкассы/р-н;
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Сумщина;
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Полтава, Кривой Рог/р-н.
Находитесь в укрытиях до отбоя. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Мониторинговые каналы сообщают об уменьшении количества вражеских дронов. В настоящее время их около 19.
Напомним, что ранее в Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы.