"Почувствовал себя Черчиллем": дипломат рассказал о необычном случае с Зеленским в Лондоне

Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко вспомнил интересный эпизод во время визита президента Владимира Зеленского в музей Черчилля в Лондоне.

Об этом дипломат рассказал в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"На моих глазах во время визита президента Зеленского в музее Черчилля в бункере... Стоит кресло Черчилля, в котором он сидел, принимая решение. И Зеленский говорит: "А это что?". Это — кресло Черчилля. Этот чудак (работник музея — ред.) говорит Зеленскому: “Хотите сесть?” [Зеленский говорит:] “А можно?” [Работник говорит:] “Нет, нельзя, а хотите?” – рассказывает Пристайко.

И Зеленский садится в кресло. Пристайко, как посол Британии, тогда сопровождал его в этой делегации.

"Он сел. А тот говорит: "Что-то чувствуете? Почувствовали себя Черчиллем?" Все посмеялись. [Зеленский] говорит: "Что-то я действительно в себе чувствую такое". Кто бы мог подумать, что мы будем через два года выступать в парламенте и напоминать слова Черчилля, принимать решение о бое, когда казалось, что все против тебя. Такие дикие параллели реально существуют в мире", — рассказал Пристайко.

Напомним, дипломат Вадим Пристайко также рассказал, что Британия, как любое демократическое государство, не планирует отправлять свои сухопутные войска в Украину, ведь это сложное решение, связанное с рисками для жизни британских военнослужащих. Впрочем, он не исключает возможного участия британских десантников, кораблей или самолетов в боевых действиях на территории Украины. Ведь такие прецеденты уже были, в частности, во время совместных учений и транзита кораблей через акваторию Черного моря.

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