Почувствовал сильную боль: 14-летнего тернополянина ударило током от домофона

Парня скорой доставили в больницу.

Во вторник, 19 октября, на ул. Андрея Малышко в Тернополе 14-летнего подростка ударило током. По словам парня, он нажал кнопку домофона на входной двери и одновременно схватился за мокрые металлические перила.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

Парень рассказал, что сразу почувствовал сильную боль в левой руке, тремор и едва смог оторвать руку от перил.

"Мальчика ударило электрическим током. Юного пациента, пораженного электрическим током, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", — сообщил директор медучреждения.

Напомним, во Львовской области девушку ударило током на крыше вагона.

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