Почувствовал сильную боль: 14-летнего тернополянина ударило током от домофона

Парня скорой доставили в больницу.
Во вторник, 19 октября, на ул. Андрея Малышко в Тернополе 14-летнего подростка ударило током. По словам парня, он нажал кнопку домофона на входной двери и одновременно схватился за мокрые металлические перила.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
Парень рассказал, что сразу почувствовал сильную боль в левой руке, тремор и едва смог оторвать руку от перил.
"Мальчика ударило электрическим током. Юного пациента, пораженного электрическим током, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", — сообщил директор медучреждения.
Напомним, во Львовской области девушку ударило током на крыше вагона.