Почувствовала, как двигается паразит: из глаза жительницы Волыни вытащили 6-сантиметровый гельминт

На Волыни обнаружили второй случай дирофиляриоза за этот год.

На Волыни у 40-летней женщины из века правого глаза врачи вытащили 6-сантиметровый гельминт дирофилярию.

Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

Пациентка рассказала, что за несколько дней до обращения в больницу она почувствовала движение над правым глазом. Ее направили в офтальмологическое отделение Волынской областной клинической больницы, где и провели экстренную операцию.

"С верхнего века правого глаза пациентки удалили гельминта, который был доставлен в микробиологическую лабораторию, где он был подтвержден как возбудитель дирофиляриоза. Сейчас больная чувствует себя удовлетворительно, в очаге заболевания проведено комплексное эпидемиологическое расследование", — рассказали медики.

В медицинском центре отметили, что в этом году это уже второй случай заболевания на Волыни. Первый случился в конце марта, а второй – неделю назад.

К слову, дирофиляриоз – опасное гельминтозное заболевание собак и кошек (иногда людей). Заражение животных и людей происходит через укус комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминта (микрофилярии) от зараженной особи.

Личинки дирофилярии (микрофилярии) в теле комара развиваются от 10 до 21 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Симптомы заболевания зависят от локализации паразита, в большинстве случаев появляется болезненная или безболезненная опухоль, пациенты часто испытывают зуд, ощущение движения чего-то под кожей или слизистой, и отмечают миграцию гельминта. При поражении глаза, которое возникает почти в 45% случаев, возникают узлы под кожей век или конъюнктивой, иногда больной замечает передвижение паразита, отек век, боль, слезотечение.

Основной профилактикой дирофиляриоза как у животных, так и у людей остается защита от укусов комаров. Для таких целей существует большое количество репеллентов – препаратов, отпугивающих комаров. Также необходимо проводить дегельминтизацию домашних животных.

Напомним, в Ровно из головы женщины вытащили 9-сантиметрового гельминта. Позже произошел еще один случай, на этот раз из головы пациентки вытащили 10-сантиметровый паразит.

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