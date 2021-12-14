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"Почувствовала резкую боль и увидела, как отлетает женщина": потерпевшая об ужасном моменте ДТП в Луцке

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"Почувствовала резкую боль и увидела, как отлетает женщина": потерпевшая об ужасном моменте ДТП в Луцке

Одна из пострадавших вспомнила жуткую аварию, в которую попала.

41-летняя воспитательница детского сада Елена Ткачук – одна из пострадавших, которую на пешеходном переходе в Луцке сбил 16-летний водитель. Женщина сейчас находится в местной больнице с переломом костей стопы и сильным ушибом левого локтя. В локтевом суставе у нее начала собираться жидкость, из-за чего ей установили дренаж.

Женщина рассказала Pavlovsky News о моменте аварии.

"Мы с сестрой переходили дорогу не самые первые. Все было настолько молниеносно, он очень быстро ехал, я только почувствовала очень резкую боль и потом увидела, как передо мной отлетает женщина и едет машина на очень большой скорости. Ту женщину подняло очень высоко и отбросило. Это все было перед глазами. Он отбил мной зеркало. От удара у меня лопнула кожа на локте и, наверное, он наехал на ногу, я точно не могу сказать. Меня и мою сестру отбросило от машины", — рассказала Елена.

По словам потерпевшей, никто из родных и близких виновника аварии с ней не связывался.

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