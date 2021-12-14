"Почувствовала резкую боль и увидела, как отлетает женщина": потерпевшая об ужасном моменте ДТП в Луцке

Одна из пострадавших вспомнила жуткую аварию, в которую попала.

41-летняя воспитательница детского сада Елена Ткачук – одна из пострадавших, которую на пешеходном переходе в Луцке сбил 16-летний водитель. Женщина сейчас находится в местной больнице с переломом костей стопы и сильным ушибом левого локтя. В локтевом суставе у нее начала собираться жидкость, из-за чего ей установили дренаж.

Женщина рассказала Pavlovsky News о моменте аварии.

"Мы с сестрой переходили дорогу не самые первые. Все было настолько молниеносно, он очень быстро ехал, я только почувствовала очень резкую боль и потом увидела, как передо мной отлетает женщина и едет машина на очень большой скорости. Ту женщину подняло очень высоко и отбросило. Это все было перед глазами. Он отбил мной зеркало. От удара у меня лопнула кожа на локте и, наверное, он наехал на ногу, я точно не могу сказать. Меня и мою сестру отбросило от машины", — рассказала Елена.

По словам потерпевшей, никто из родных и близких виновника аварии с ней не связывался.

В Луцке задержали 16-летнего водителя, что въехал в толпу людей

Напомним:

В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом . В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летнего водителя, который ездил без прав на родительском авто, задержали правоохранители.

. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летнего водителя, который Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Сейчас женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. В другой, детской больнице, находится 5-летний сын потерпевшей с ушибом лоба. Его жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

Сейчас женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. В другой, детской больнице, находится 5-летний сын потерпевшей с ушибом лоба. Его жизни, по словам медиков, ничего не угрожает. Как известно, 16-летний виновник ДТП катался вместе с двумя друзьями, сидевшими в салоне авто. Нарушителям 15 и 16 лет, вместе в авто они носились по городу и свои развлечения снимали на видео.

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