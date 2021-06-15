Под аплодисменты и одновременно крики "Ганьба": Вирастюк принес присягу народного депутата Украины

По словам новоизбранного парламентария, он пошел в Раду, чтобы "не упустить шанс стать полезным для своей страны".

Василий Вирастюк, который победил на выборах в скандальном 87 округе в Ивано-Франковской, под аплодисменты и крики "Ганьба" принес присягу народного депутата Украины.

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Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

"ПРИСЯГАЮ НА ВЕРНОСТЬ УКРАИНЕ. Сегодня благодаря выбору, поддержке и вере в меня прикарпатцев #87округ присоединяюсь к украинскому парламенту. Знаю, что в этом зале есть много тех, кто, так же как и я, сильно любят Украину. Годами я получал славу для Украины в мире своими умениями, в частности силой духа и тела. Пришло время достичь успеха и для моего родного Прикарпатья", — написал Вирастюк.

Однако на видео видно, что далеко не все нардепы довольны новым коллегой. Так, во время зачитывания присяги Вирастюком депутаты фракции "Слуга народа" аплодисментами приветствовали однопартийца. В то же время ряд депутатов из других фракций наоборот скандировали "Ганьба".

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись еще 28 марта. Считать голоса завершили 4 апреля. Разница между кандидатами была небольшая — 749 голосов. Победителем признали Василия Вирастюка (31,25% голосов). На втором месте — Александр Шевченко (29,69%). После того начались суды, которые отменяли и подтверждали результаты выборов, дошли до Верховного Суда — и 5 июня его Большая палата оставила в силе протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.

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