"Под Авдеевкой помогут": в Хмельницком мужчина скончался через 2 дня после визита в ТЦК – детали

В военкомате говорят, что они здесь ни при чем, ведь ухудшение состояния здоровья мужчины, по их словам, произошло уже в больнице.

В Хмельницком 41-летний Андрей Панасюк скончался спустя два дня после посещения в объединенном городском ТЦК и СП.

Об этом сообщила названная мать Андрея Панасюка Наталья Кушлак (Антонюк) у себя в Facebook и в комментарии "Суспільному".

Женщина утверждает, что Андрей не мог воевать по болезни.

"Он даже в армии не служил, не взяли из-за проблем со здоровьем. И здесь его, как какого-то преступника, скрутили, запихали в автомобиль и завезли в ТЦК, где издевались и унижали", — утверждает Наталья.

По ее словам, мужчина утром вышел в магазин за покупками и перестал выходить на связь.

"Мы не могли понять, где он делся, потому что сказал жене, что сейчас вернется. Уже ближе к обеду Андрей таки взял трубку, сказал, что он в военкомате..., что его сюда привезли и удерживают, не выпускают. Пожаловался, что у него поднялось давление и он себя очень плохо чувствует, что просил оказать ему помощь, но ему, по его словам, сказали, что под Авдеевкой помогут", – рассказывает родственница умершего.

В помещении ТЦК Андрей Панасюк, по словам его матери, прошел военно-врачебную комиссию. На ВВК ему дали направление по осмотру врачей кардиологического диспансера. Там должны были дать свое заключение о состоянии здоровья мужчины.

"Он должен был идти в кардиодиспансер на следующий день, в 9:00, но тогда он уже был в Хмельницкой городской больнице, где врачи боролись за его жизнь", — отмечает Наталья Кушлак.

Женщина утверждает, что Андрея выпустили из помещения городского ТЦК около 16:00 в предынсультном состоянии, так и не вызвав к нему "скорую", хотя у него уже были все признаки – потеря координации движений, бессвязная речь.

"Андрей еще каким-то чудом с давлением 220/189 смог добраться домой. И уже дома, на глазах жены, просто упал. Вызвали "скорую", однако время было потеряно — в "скорой" Андрей упал в кому", — говорит мать умершего.

Наталья добавила, что врачи Хмельницкой городской больницы в течение 2 суток боролись за жизнь ее сына. В ночь на 28 марта они сделали срочную нейрохирургическую операцию. Однако "поражения головного мозга оказались несовместимыми с жизнью". Похороны прошли 31 марта.

Что говорят в ТЦК

Хмельницкий областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook обнародовал официальное заявление по поводу этого инцидента.

Там утверждают, что Андрею Панасюку была вручена повестка "для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК", потому что оснований на отсрочку у него не было и он находился в розыске.

"Однако во время прохождения ВВК у гражданина было обнаружено заболевание. Учитывая это, он направлен на обследование в медицинское учреждение", — говорят в военкомате.

ТЦК уверяет, что ухудшение здоровья военнообязанного и смерть произошли уже в медицинском учреждении во время до обследования.

"Следовательно, информация, которая распространяется в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья – не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", – подытожили в ТЦК.