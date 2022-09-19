Под Бахмутом оккупанты попытались контратаковать ВСУ, а после неудачи накивали пятками, бросив позиции

После этого подразделения "ЛНР" скрылись с поля боя, оставив позиции.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Войска России попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, которые дислоцируются в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса России ("ЛНР"). Впрочем, после ответа и выдвижение вперед украинских сил обороны, начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций", — говорится в сообщении.

Чтобы остановить побег, командиры подразделений пригрозили подчиненным, что имеют право их расстреливать за побег с поля боя.

"При этом ссылаются на приказ командующего №222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", — добавили в разведке.

Напомним, в Харьковской области россияне из танка расстреляли авто с гражданскими, есть жертвы.

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