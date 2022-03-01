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Под Баштанкой уничтожили колонну оккупантов и двоих взяли в плен (видео)

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Под Баштанкой уничтожили колонну оккупантов и двоих взяли в плен (видео)

Некоторых местные выгнали из села и они вынуждены были уехать дальше.

Недалеко от Баштанки Николаевской области ВСУ уничтожили технику российских оккупантов. Некоторых местные выгнали из села и они вынуждены были уехать дальше.

Об этом сообщает глава ВА области Виталий Ким.

"Я считаю, что россияне не хотят стрелять в мирное население и боятся заходить в мирные города. Что происходило предыдущие три дня — они просто подходят и уходят. Выманивают нас. Сейчас они уехали в сторону Снигеревки. Могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или на Кропивницкий, Кривой Рог, чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру, ближе к стратегическим предприятиям, то есть сейчас они далеко от Николаева.

Бои идут в Баштанке, Снигеревке. Бои идут в селах. Люди в селах просто останавливают технику. Гражданские берут в плен военных. Я восторгаюсь нашими земляками — жгут технику, гонят их. Но мы не должны расслабляться! Мы должны быть сплоченными", — сказал Ким.

Также в Баштанке взяли в плен двоих оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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