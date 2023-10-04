Под Черкассами мужчина устроил стрельбу, ранил полицейского

В селе Ревовка в Черкасской области мужчина устроил стрельбу. Сначала обстрелял авто местному жителю, затем забаррикадировался в своем доме, угрожал спецназовцам гранатой и выстрелил из ружья в полицейского.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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"Вчера около 16:00 часов в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в селе Ревовка на Черкасщине неизвестный из ружья обстрелял его автомобиль. По его вызову немедленно выехали правоохранители. В действие ввели специальную полицейскую операцию и привлекли бойцов спецподразделения",— говорится в сообщении.

До того, как прибыла полиция, мужчина забаррикадировался в своем доме, а когда спецназовцы пытались его деблокировать, получил гранату и угрожал ее взорвать. Несмотря на законные требования полицейских, злоумышленник открыл стрельбу в их сторону и ранил одного из милиционеров.

Разоружили и задержали мужчину бойцы Корда. У него изъяли огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату и другие вещественные доказательства. Задержанного поместили в изолятор временного содержания под стражу.

Раненый полицейский госпитализирован в больницу. Его прооперировали. Он находится под наблюдением врачей.

"Сейчас следователи открыли три уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовный кодекс Украины", — отмечают в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.

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