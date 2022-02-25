Под Черкассами ВСУ сбили вражеский самолет: разыскивают летчика и просят о помощи у населения

Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района.
В Черкасской области ВСУ сбили самолет российских кафиров. Летчик успел катапультироваться, и сейчас его разыскивают.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"Около 08:30 вблизи села Вознесенское в Черкасской области наши военные сбили вражеский самолет. Правоохранители и военнослужащие ищут пилота, который успел капитулироваться при падении самолета. Просим местных жителей обратить внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района. Если вы владеете какой-либо информацией или заметите подозрительного лица, просьба обращаться в полицию по номеру телефона: «102»", — говорится в сообщении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.