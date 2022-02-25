Под Черкассами ВСУ сбили вражеский самолет: разыскивают летчика и просят о помощи у населения

Под Черкассами ВСУ сбили вражеский самолет: разыскивают летчика и просят о помощи у населения

Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района.

В Черкасской области ВСУ сбили самолет российских кафиров. Летчик успел катапультироваться, и сейчас его разыскивают.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"Около 08:30 вблизи села Вознесенское в Черкасской области наши военные сбили вражеский самолет. Правоохранители и военнослужащие ищут пилота, который успел капитулироваться при падении самолета. Просим местных жителей обратить внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района. Если вы владеете какой-либо информацией или заметите подозрительного лица, просьба обращаться в полицию по номеру телефона: «102»", — говорится в сообщении.

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