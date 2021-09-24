Под Черниговом автомобиль влетел в мелиоративный канал: на месте погиб мужчина, еще несколько пострадали (фото)

Под Черниговом автомобиль влетел в мелиоративный канал: на месте погиб мужчина, еще несколько пострадали (фото)

В результате чего произошло ДТП, сейчас неизвестно.

В Черниговской области водитель легковушки не справился с управлением и слетел в мелиоративный канал. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге из поселка Кучиновка в направлении села Рогозки Сновской общины. Там 35-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и слетел в мелиоративный канал. Удар был такой силы, что передняя часть авто буквально превратилась в груду металла.

Управление ДСНС в Черниговской области

В результате происшествия на месте погиб 34-летний пассажир. Еще один пассажир и водитель попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Днепре грузовик насмерть сбил пешехода. У него — гематома головного мозга и перелом костей черепа.

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