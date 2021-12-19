Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылся

Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылся

Водителю не удалось далеко уехать, он слетел в кювет.

В Черниговской области водитель легковушки сбил велосипедиста. Последний от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Событие произошло вчера, 18 декабря, около 20 часов на улице Батуринской в Бахмаче. Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. После содеянного он пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Полиция установила личность водителя автомобиля. Им оказался 54-летний депутат городского совета. Его задержали.

"По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что неподалеку от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие : столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.

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