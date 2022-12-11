Под Черниговом маршрутка врезалась в бетонный блокпост: много пострадавших (фото)

Возле Чернигова, на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, маршрутка столкнулась с бетонным блокпостом. В ДТП пострадали 8 человек.

Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

По данным следствия, водитель маршрутки ехал из села Роище в Чернигов. Он не справился с управлением и врезался в бетонный блокпост. В ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки и водитель.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

В полиции открыли производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение), наказываемый штрафом или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Другие ДТП в Украине

Недалеко от с. Гавриловцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – Toyota и Ford Transit. В ДТП погибли 23-летний водитель Toyota и два пассажира того же авто — девочка и парень.

Также в селе Свидники Ковельского района Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель въехал в дом. Автомобилист погиб на месте ДТП.

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