Под Черниговом пока мать выпивала, 8-месячный ребенок получил сотрясение мозга

Ребенок находится в больнице с ушибами и сотрясением мозга.

В Нежине Черниговской области ребенок упал и получил сотрясение мозга, пока мать выпивала с подругами. 8-месячного младенца забрали в больницу.

Об этом сообщает Муниципальная варта Нежина.

Отмечается, что работники коммунального предприятия Муниципальной службы правопорядка получили вызов о том, что на территории аграрного лицея группа нетрезвых женщин распивает алкогольные напитки и шумят, а также постоянно плачет младенец, которого никто не пытается успокоить.

"Инспекторы оперативно прибыли на вызов, сразу после увиденного вызвали скорую помощь и патрульную полицию. Пьяные женщины устроили затрапезный стол на лестнице запасного выхода учебного заведения (весь мусор женщины убрали, даже не свой, в качестве наказания), а наиболее всего - рядом был замученный ребенок, который кричал", — рассказывают в Муниципальной варте.

Отмечается, что сейчас 8-месячная девочка вместе с матерью находится в Центральной городской больнице. По результатам первого обследования, у девочки сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и гематомы, которые по мнению работников Варты ребенок мог получить в результате падения на асфальтобетонное покрытие.

Напомним, что в Тернопольской области пропала 2-летняя девочка, которая играла во дворе. Родители и соседи сначала самостоятельно искали ребенка, однако впоследствии обратились в полицию.

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