Под Черниговом произошла авария с фурой и школьным автобусом

Утром 19 января в Черниговской области произошло ДТП с фурой и школьным автобусом. В результате аварии три человека пострадали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Авария произошла около 7:30 на трассе под Черниговом. На дороге столкнулись грузовик и школьный автобус. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.

На месте инцидента работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом. / Фото: УМВД в Черниговской области

Как сообщалось, на Полтавщине легковушка столкнулась с фурой. В ДТП погибла женщина – пассажирка Toyota Rav4.

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