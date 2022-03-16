Под Черниговом силы ПВО свернули "работу" еще одного истребителя оккупантов Су-34

Под Черниговом силы ПВО свернули "работу" еще одного истребителя оккупантов Су-34

ВСУ "минуснули" еще один самолет оккупантов.

В Черниговской области украинские защитники сбили еще один Су-34 российских оккупантов.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

Итак, сегодня, 16 марта, оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки были безуспешными и Вооруженные силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет.

"Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Північ" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные сбили два вражеских самолета над Одесской областью. Пара истребителей российских оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области, однако украинские военные помешали этому.