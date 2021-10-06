Под Черниговом соседи избили мужчину и вывезли в лес

Под Черниговом соседи избили мужчину и вывезли в лес

Сейчас пострадавший с травмами и переломами находится в медучреждении.

В Черниговской области односельчане избили 30-летнего парня, вывезли его в лес и бросили. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщает ЧЕline.

В Черниговскую центральную районную больницу доставили 30-летнего жителя села Красное после избиения. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер, левосторонний пневмоторакс, ушиб передней брюшной стенки.

По информации очевидцев, мужчину избили соседи, а затем вывезли в лес.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося, те находились в отпуске и были в гражданской одежде.

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