Под Черниговом соседи избили мужчину и вывезли в лес

Сейчас пострадавший с травмами и переломами находится в медучреждении.
В Черниговской области односельчане избили 30-летнего парня, вывезли его в лес и бросили. Пострадавшего доставили в больницу.
Об этом сообщает ЧЕline.
В Черниговскую центральную районную больницу доставили 30-летнего жителя села Красное после избиения. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер, левосторонний пневмоторакс, ушиб передней брюшной стенки.
По информации очевидцев, мужчину избили соседи, а затем вывезли в лес.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося, те находились в отпуске и были в гражданской одежде.