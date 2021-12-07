Под Черниговом в ДТП с маршруткой погибли 13 человек: фото, видео и все подробности

Под Черниговом в ДТП с маршруткой погибли 13 человек: фото, видео и все подробности

Полицейские выясняют детали масштабной аварии на трассе "Чернигов – Гремяч" с маршруткой.

Сегодня, 7 декабря, под Черниговом произошла трагедия — столкнулась маршрутка с грузовиком. ТСН.ua собрал все, что известно о смертельной аварии.

Что произошло

Вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Как сообщает ТСН.ua, состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. Еще один пострадавший – это 16 летний мальчик, он в детской больнице.

"Пятеро из погибших, в том числе и водитель автобуса — местные жители Борзнянской ОТГ. О водителе знаем, что это мужчина до 40 лет, на маршруте работал долгое время, был ответственным человеком. По нашей информации, нарушение правил дорожного движения было со стороны водителя грузовики", — отметили в Борзнянской ОТГ.

Управление ДСНС в Черниговской области

Возможные причины

Спасатели рассматривают две возможные причины аварии: либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей. Это объяснили тем, что участок дороги, где произошло ДТП, не аварийно опасен.

Полиция своих версий не назвала.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.

"Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также техническому состоянию автобуса", – сообщил Сергей Василина.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

На месте аварии работали спасатели и полиция

На месте работали спасатели, деблокировавшие пострадавших с деформированной маршрутки.

"На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении полиции.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

По факту ДТП возбуждено дело

По данным облуправления полиции, по факту ДТП под Черниговом следователь открыл производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Управление ДСНС в Черниговской области

Движение перекрыто

Как сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области, из-за ДТП ограничено движение на дороге "Чернигов-Мена" вблизи села Брусилов.

Во время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги "Гродно-Сновск-Березное" и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.

Впоследствии в полиции области показали видео с места ДТП.