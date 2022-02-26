Под Черниговом ВСУ захватили несколько российских танков

Местное население сопротивляется захватчикам.

Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом.

Об этом сообщило "Оперативное командование "Север".

Теперь они будут служить на благо Украины, отмечают в штабе.

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"Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо из заправщиков и разрушат железнодорожные мосты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в командовании информировали, что попытка прорваться в Чернигов не удалась. Военные ликвидировали два вражеских танка.