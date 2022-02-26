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Под Черниговом ВСУ захватили несколько российских танков

Под Черниговом ВСУ захватили несколько российских танков

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Под Черниговом ВСУ захватили несколько российских танков

facebook.com/kommander.nord

Местное население сопротивляется захватчикам.

Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом.

Об этом сообщило "Оперативное командование "Север".

Теперь они будут служить на благо Украины, отмечают в штабе.

© facebook.com/kommander.nord
facebook.com/kommander.nord

"Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо из заправщиков и разрушат железнодорожные мосты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в командовании информировали, что попытка прорваться в Чернигов не удалась. Военные ликвидировали два вражеских танка.

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