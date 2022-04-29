Под Чернобаевкой между чеченцами и бурятами произошла массовая перестрелка — разведка

Во временно оккупированной Киселевке, расположенной в 17 км от Чернобаевки Херсонской области, произошла массовая перестрелка между чеченцами и бурятами. Оккупанты не могут поделить "добычу" и не желают идти в наступление.
В ночном огневом противостоянии были задействованы более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.
Об этом сегодня, 29 апреля, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу только как "заградительные отряды". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать", — рассказывают украинские разведчики.
Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы.
Также из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области.
Россияне жалуются местным жителям, что их обманули при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.
Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.
"Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после проведенных допросов вывезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", — отметила украинская разведка.
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