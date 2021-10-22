Под Черновцами 36-летняя мать оставила ребенка в отеле и исчезла

Под Черновцами 36-летняя мать оставила ребенка в отеле и исчезла

Женщину разыскали, но ей могут не вернуть ребенка.

Неподалеку Черновцов, в селе Банчены, 36-летняя женщина оставила свою 6-летнюю дочь в гостинице для паломников и исчезла. Полиция впоследствии разыскала мать ребенка, но вернут ли ей девочку — пока неизвестно.

Также читайте Родила и бросила: женщина вспомнила о ребенке через 3 месяца после родов

Об этом агентству АСС рассказала пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Марышева.

Об оставленном ребенке администрация отеля сообщила Службу по делам детей около полудня, 18 октября. После этого социальные работники совместно с работниками ювенальной превенции забрали ребенка в больницу.

"Правоохранители выяснили, что по отношению к девочке никаких противоправных действий не совершалось, на медицинском осмотре врачи это подтвердили", — сообщила пресс-секретарь полиции.

В дальнейшем девочка будет находиться в государственном Центре социально-психологической реабилитации детей.

Маму девочки полицейские уже разыскали. Ею оказалась 36-летняя черновчанка. В настоящее время полиция решает вопрос о ее привлечении к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Также Комиссия по вопросам защиты прав ребенка будет решать вопрос о целесообразности возвращения девочки матери.

Напомним, в Ровно осудили горе-мать, которая почти на сутки оставила травмированного месячного сына в общежитии.

Новости Украины: в Киеве осудили 21-летнюю женщину за то, что покинула травмированного месячного сына

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку