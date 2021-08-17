Под Черновцами произошла смертельная авария: полиция разыскивает виновника

Водитель, который повлек трощу, убежал.

Смертельная авария произошла под Черновцами: столкнулись две легковушки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 августа.

Одна из машин на скорости выехала на встречную полосу и влетел в другую. Удар был такой силы, что 21-летнюю пассажирку зажало в машине. Спасатели доставали ее спецтехникой. Однако от полученных травм она скончалась на месте.

Водитель этого же авто, а это 24-летний парень, сейчас находится в больнице. А вот водитель, который вызвал смертельное ДТП, просто скрылся с места аварии. Его разыскивают правоохранители.

Новости Украины: под Черновцами две легковушки столкнулись в смертельном ДТП

Как сообщалось, в Тернополе авто сбило 5-летнего мальчика. ДТП произошла на улице Довженко. Отмечается, что ребенок внезапно выбежала на дорогу, где в это время проезжала за рулем автомобиля Киа Rио 34-летняя жительница Тернополя ", — говорится в сообщении. Ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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