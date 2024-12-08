Украинские законодатели предлагают другие компромиссы, а именно, снижение призывного возраста до 20 лет.

В то время как Россия продолжает завоевывать позиции на поле боя, украинский президент Владимир Зеленский сталкивается с усилением давления, чтобы направить больше молодых людей на передовую.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Поскольку будущая помощь из Вашингтона неизвестна, официальные лица США предупреждают, что дефицит личного состава в украинской армии сейчас, пожалуй, является более критичным, чем дефицит оружия", — говорится в публикации.

В издании напомнили, что президент Зеленский неоднократно утверждал, что его новосформированные бригады не имеют достаточно оружия, обещанного Западом, однако воюющие на передовой жалуются, что их подразделения недостаточно укомплектованы, пытаясь отразить гораздо большую российскую силу.

The Washington Post цитирует командира батальона "Ахиллес" 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, который предложил, чтобы даже в мирное время все мужчины и женщины начинали обязательную военную службу с 18 лет.

“Мы сегодня должны сказать украинскому народу: друзья, со следующего года все подлежат призыву. Это решение не популярно — о, все должны служить — но, с другой стороны, если вы его нарушите, это решение дает нам возможность действовать превентивно, чтобы предотвратить войну", — сказал он.

В то же время украинские законодатели предлагают другие компромиссы, а именно снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18.

В частности, народный депутат Роман Костенко сказал в интервью, что американские коллеги часто просят его объяснить, почему в армию не призывают молодых, и он не имеет хорошего объяснения.

“Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. Но на самом деле, когда мы воюем в жесточайшей войне, одних людей призывают, а других нет”, — цитирует издание нардепа.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицает подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет.

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