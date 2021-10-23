Под Днепром 16-летнего парня раздавила бетонная плита: нужен был кран, чтобы вытащить тело

Под Днепром 16-летнего парня раздавила бетонная плита: нужен был кран, чтобы вытащить тело

Причины и обстоятельства гибели несовершеннолетнего расследует полиция.

В Обуховка Днепровского района Днепропетровской области на 16-летнего парня упала железобетонная плита. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 22 октября в 17:23. Известно, что на подростка во время строительных работ упала железобетонная плита. От полученных травм парень скончался.

На место происшествия вызвали спасателей. Чтобы поднять бетонную плиту, пришлось привлекать кран. Только после этого работники ГСЧС достали тело покойного подростка.

Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Причины и обстоятельства гибели несовершеннолетнего расследует полиция.

Напомним, в Харькове на строительной площадке погиб 44-летний мужчина. На него упала металлическая конструкция и раздавила его насмерть.

В центре столицы бетонная плита раздавила ескаватор с водителем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку