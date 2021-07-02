Под Днепром 8-летняя девочка проткнула ногу гвоздем, который торчал из доски (фото)

Под Днепром 8-летняя девочка проткнула ногу гвоздем, который торчал из доски (фото)

Несчастный случай произошел во время досуга вечером.

В городе Синельниково Днепропетровской области 8-летняя девочка ножкой наткнулась на гвоздь. Школьница нуждалась в помощи спасателей.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Оказалось, что несчастный случай произошел вечером 1 июля на улице Молодогвардейской во время досуга. Спасатели, которые приехали на помощь, выяснили, что ребенок перелезала через забор и проткнула ногу гвоздем, который торчал из деревянной доски.

Для того, чтобы освободить девочку, спасатели отпилили доску бензопилой. После этого они перенесли девочку к автомобилю экстренной медицинской помощи для дальнейшего осмотра медиками.

В общем девочке помогало четверо спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники областной ГСЧС.

Напомним, в одном из сел Измаильского района во время отдыха с отцом — вблизи озера - пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

Как сообщалось, в Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.

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