Под Днепром автобус переехал лежавшую на дороге женщину

Под Днепром автобус переехал лежавшую на дороге женщину

По словам очевидцев, женщина была нетрезвая и уснула на дороге.

В поселке Аулы в Днепропетровской области под колесами автобуса погибла женщина.

Об этом сообщает издание 5692.

Происшествие случилось вчера, 6 февраля в поселке Аулы Днепропетровской области около 18:00. По предварительной информации, по дороге поселка ехал автобус, принадлежащий КП ДОР "Аульский водовод". На улице Днепровая он не заметил лежавшую на дороге женщину и переехал ее.

От полученных травм она скончалась на месте.

По словам очевидцев, женщина была под хмельком и уснула. Погибшей было 43 года.

Подробности выясняет полиция.

Напомним, что в Житомирской области водитель Mercedes-Benz Vito сбил 49-летнего мужчину. Пострадавшего отбросило на встречную полосу под колеса ВАЗ. Мужчина погиб на месте ДТП.

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