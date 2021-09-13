Под Днепром из окна медучреждения выпала врач: подозревают самоубийство из-за сокращения

Под Днепром из окна медучреждения выпала врач: подозревают самоубийство из-за сокращения

Очевидцы уверены, что женщина совершила суицид из-за проблем на работе.

В Днепропетровской области из окна больницы выпал известная в Марганце врач акушер-гинеколог. Очевидцы уверены, что женщина совершила суицид из-за проблем на работе.

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Об этом сообщают в соцсети.

"Сегодня погибла хорошая врач, специалист Валентина Р*, выпав из окна больницы", — говорится в заметке.

В Сети жители Марганца выразили сожаление по поводу гибели акушера-гинеколога.

Просто шок царство небесное честная порядочная с хорошим чувством юмора человек.

Очень жаль, хороший врач и очень хороший человек!

Валентина Пантелеевна была очень хорошим человеком и врачом. Пусть земля ей будет пухом.

Пусть руководство больницы даст официальный ответ, это несчастный случай или доведение до самоубийства в связи с сокращением?

В пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области ТСН.ua сообщили, что гибель врача расследуется по статье "несчастный случай".

Напомним, что в Кривом Роге пожилые супруги, бывший учитель и врач покончили жизнь самоубийством, прыгнув из окна.

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