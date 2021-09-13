Под Днепром из окна медучреждения выпала врач: подозревают самоубийство из-за сокращения

Очевидцы уверены, что женщина совершила суицид из-за проблем на работе.
В Днепропетровской области из окна больницы выпал известная в Марганце врач акушер-гинеколог. Очевидцы уверены, что женщина совершила суицид из-за проблем на работе.
Об этом сообщают в соцсети.
"Сегодня погибла хорошая врач, специалист Валентина Р*, выпав из окна больницы", — говорится в заметке.
В Сети жители Марганца выразили сожаление по поводу гибели акушера-гинеколога.
- Просто шок царство небесное честная порядочная с хорошим чувством юмора человек.
- Очень жаль, хороший врач и очень хороший человек!
- Валентина Пантелеевна была очень хорошим человеком и врачом. Пусть земля ей будет пухом.
- Пусть руководство больницы даст официальный ответ, это несчастный случай или доведение до самоубийства в связи с сокращением?
В пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области ТСН.ua сообщили, что гибель врача расследуется по статье "несчастный случай".
Напомним, что в Кривом Роге пожилые супруги, бывший учитель и врач покончили жизнь самоубийством, прыгнув из окна.