Под Днепром мужчина изнасиловал 15-летнего подростка

Злоумышленника задержали правоохранители.

В Павлограде Днепропетровской области 26-летний мужчина на улице изнасиловал 15-летнего подростка. В полицию с заявлением обратился отец мальчика.

Информацию об изнасиловании несовершеннолетнего ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло вчера, 10 августа, в Павлограде. На подростка на улице Заводской напал мужчина и, угрожая расправой, изнасиловал его анально и орально. В полицию с заявлением обратился отец пострадавшего.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 152 (изнасилование). Злоумышленника задержали", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе полиции.

Личность насильника установили. Им оказался 26-летний местный житель.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что в Сумской области 24-летний парень изнасиловал 14-летнюю девушку. Он назвался милиционером и затянул ребенка в заброшенное здание.

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