Под Днепром мужчина много лет подпирал навес железкой, которая оказалась древним мечом.

Под Днепром мужчина много лет подпирал навес железкой, которая оказалась древним мечом.

Мужчина подарил меч местному музею.

В Павлограде местный житель на огороде нашел ржавую железяку. Находка пригодилась ему в хозяйстве – он подпирал ею навес. Впоследствии выяснилось, железяка – древний меч.

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Об этом сообщают в Павлоградском историко-краеведческом музее.

Отмечается, что недавно в музей пришел местный житель и в рамках акции "Подари музею экспонат" презентовал учреждению старинный меч.

В 1986 году мужчина приобрел дом, на огороде которого на дне мусорника нашел железяку. Он решил использовать ее в хозяйстве и сделал опорой для навеса.

Через несколько лет мужчина в интернете наткнулся на фотографии древних мечей и понял, что подпирает навес одним из них.

Из-за неправильного хранения у меча отсутствует крестовик, повреждено острие и заржавела верхняя часть оружия. Это затрудняет идентификацию меча и все же он в неплохом состоянии.

"Изучение меча позволяет предположить, что он относится к периоду раннего Средневековья. Меч имеет обоюдоострый клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 килограмма. Такие мечи имеют невыраженное острие для нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрационных работах для окончательного определения периода бытования и принадлежности к той или иной культуре", — рассказывают в музее.

Ученые продолжают идентифицировать меч.

Напомним, что в почтовом отправлении из США на таможенном посту "Львов-почтовый" работники обнаружили японский меч. Отправление направлялось в Винницу.

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