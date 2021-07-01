Под Днепром мужчина очнулся и нашел тело своей сожительницы в колодце

Под Днепром мужчина очнулся и нашел тело своей сожительницы в колодце

Правоохранители нашли подозреваемого в убийстве женщины.

В одном из поселков Каменского района Днепропетровской области мужчина обнаружил в своем колодце тело сожительницы со следами ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Вчера, 30 июня в 13:48 в полицию обратился 53-летний житель одного из поселков Каменского района, который сообщил о том, что в колодце обнаружил утопленной свою 51-летнюю сожительницу. На место прибыли правоохранители и спасатели. Последние достали тело из колодца глубиной 20 метров.

При осмотре полицейские обнаружили у умершей ножевое ранение грудной клетки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 28-летнего местного жителя.

Как выяснилось, во время застолья между хозяином домовладения и его гостем возник конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил мужчину кулаком в голову, отчего тот потерял сознание.

После этого вор схватил кухонный нож и ударил им в грудь сожительницу мужчины. От полученных ран женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление мужчина бросил тело потерпевшей в колодец.

"Следственным по согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой Днепропетровской области мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — отметили в пресс-службе полиции

Подозреваемого держат под стражей

Напомним, что Одессе в заброшенном здании нашли тело 35-летнего мужчины. Оказалось, его убили трое ребят.

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