Под Днепром мужчина задушил жену и пытался запутать следствие

Полицейские установили, что мужчина пытался запутать следствие. Утром он поконфликтовал с женой.
В Каменском Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта избил жену, а затем ее задушил. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что нашел ее мертвой.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Вчера, 17 февраля, около 9 утра, в полицию позвонил 59-летний мужчина и сообщил, что в собственном доме нашел тело жены с веревкой на шее и следами побоев.
Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на полу в кухне обнаженный труп 54-летней женщины со следами избиения. Тело отправили на судмедэкспертизу.
Полицейские установили, что мужчина пытался запутать следствие. Утром он поконфликтовал с женой. Ссора переросла в потасовку, во время которой муж избил жену и задушил.
Подозреваемый был задержан. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, что в одном из сел Красиловской ОТГ Хмельницкой области местные жители обнаружили задушенную 21-летнюю девушку. В убийстве девушки правоохранители подозревают 35-летнего мужчину.
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